На ВДНХ пройдет международный фестиваль экстремальных видов спорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour проведут на ВДНХ с 2 по 11 сентября. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Перед Днем города специалисты проведут показательные выступления и состязания, на которых сразятся как любители, так и профессионалы.

"Свои способности и таланты продемонстрируют примерно 6 тысяч спортсменов из 30 стран. Главным местом состязаний станет скейт-парк с трибунами перед павильоном № 57. Гости мероприятия смогут посетить маркет с одеждой и аксессуарами, фудкорт и танцпол" – рассказала Сергунина.

Она добавила, что для посетителей также проведут интерактивные конкурсы и познавательные мастер-классы. А состязания между спортсменами будут проходить каждый день на протяжении фестиваля:

с 3 сентября – соревнования по самокатному спорту в дисциплине Big Air;

с 8 по 10 сентября – скейтборд-баттл Game of Skate и открытые тренировки;

11 сентября – мастер-классы по лонгборд-дансингу;

5 сентября установят арт-объект для катания в виде слова "Москва";

8 сентября – ночной роллер-заезд, масштабное событие фестиваля (поучаствуют несколько тысяч человек).

Во время состязаний также организуют второй форум новых олимпийских видов спорта и молодежных движений стран СНГ. Гости смогут посетить познавательные лекции, кинопоказы и фотовыставку.

Так, в павильоне № 18 представят экспонаты минского "Скейт-музея СССР". Посетители смогут ознакомиться с эксклюзивными скейтбордами, выпущенными ограниченным тиражом.

Фестиваль Grand Skate Tour проводит с 2021 года Международная федерация скейтбординга и роллер-спорта (World Skate). Объединение представляет более 20 олимпийских и неолимпийских дисциплин.