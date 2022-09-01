На ВДНХ пройдет международный фестиваль экстремальных видов спорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour проведут на ВДНХ с 2 по 11 сентября. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Перед Днем города специалисты проведут показательные выступления и состязания, на которых сразятся как любители, так и профессионалы.
"Свои способности и таланты продемонстрируют примерно 6 тысяч спортсменов из 30 стран. Главным местом состязаний станет скейт-парк с трибунами перед павильоном № 57. Гости мероприятия смогут посетить маркет с одеждой и аксессуарами, фудкорт и танцпол" – рассказала Сергунина.
Она добавила, что для посетителей также проведут интерактивные конкурсы и познавательные мастер-классы. А состязания между спортсменами будут проходить каждый день на протяжении фестиваля:
Так, в павильоне № 18 представят экспонаты минского "Скейт-музея СССР". Посетители смогут ознакомиться с эксклюзивными скейтбордами, выпущенными ограниченным тиражом.
Фестиваль Grand Skate Tour проводит с 2021 года Международная федерация скейтбординга и роллер-спорта (World Skate). Объединение представляет более 20 олимпийских и неолимпийских дисциплин.
Международный фестиваль экстремальных видов спорта откроется на ВДНХ 2 сентября
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