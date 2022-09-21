Москвичам пообещали потепление в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В четверг, 21 сентября, в Москву придет южный циклон, который принесет теплые ночи, заявил руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов.
"Соответственно, сильных дождей ждать не стоит, такая же ситуация и с ветром. Атмосферное давление также будет находиться в пределах нормы. В то же время в столицу придут теплые ночи, что позволит среднесуточной температуре остановиться на отметке 14–15 градусов", – сообщил он в беседе с News.ru.
Ранее ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал Москве 24, что до конца сентября в столичном регионе ожидается неустойчивая погода с небольшими дождями. По словам синоптика, в первую половину этой недели погоду в городе будет определять активный балканский циклон.
До этого сообщалось, что в Москве первая половина сентября в этом году стала самой холодной за последние полвека. Температурный минимум был зафиксирован 10 сентября, когда ночью столбики термометров опустились до 2,2 градуса, а максимальная температура в сентябре составила 15,9 градуса.
"Утро": в столице ожидается 15 градусов 21 сентября
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