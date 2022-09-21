Москвичей предупредили о дождях во второй половине дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Температура воздуха до 14 градусов тепла и дожди ожидаются в столице в среду, 21 сентября, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Днем воздух в Москве прогреется до 12–14 градусов, в Подмосковье до 10–15 градусов. Ветер ожидается северо-восточный 4–9 метров в секунду", – сообщила она РИА Новости.
По словам метеоролога, на погоду в Москве будет оказывать северная периферия циклона, который продвигается с юго-запада, в связи с чем во второй половине дня могут начаться дожди разной интенсивности.
Волосюк отметила, что атмосферное давление 21 сентября составит 748 миллиметров ртутного столба.
Ранее ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал Москве 24, что до конца сентября в столичном регионе ожидается неустойчивая погода с небольшими дождями. По словам синоптика, в первую половину этой недели погоду в городе будет определять активный балканский циклон.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 21 сентября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: