Москвичей предупредили о дождях во второй половине дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха до 14 градусов тепла и дожди ожидаются в столице в среду, 21 сентября, рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Днем воздух в Москве прогреется до 12–14 градусов, в Подмосковье до 10–15 градусов. Ветер ожидается северо-восточный 4–9 метров в секунду", – сообщила она РИА Новости.

По словам метеоролога, на погоду в Москве будет оказывать северная периферия циклона, который продвигается с юго-запада, в связи с чем во второй половине дня могут начаться дожди разной интенсивности.

Волосюк отметила, что атмосферное давление 21 сентября составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал Москве 24, что до конца сентября в столичном регионе ожидается неустойчивая погода с небольшими дождями. По словам синоптика, в первую половину этой недели погоду в городе будет определять активный балканский циклон.

