Более 50% пользователей каршеринга в Москве владеют личной машиной – Ликсутов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о развитии каршеринговой системы в городе во время беседы с телеканалом Москва 24.

"Больше половины пользователей каршеринга – это люди, у которых есть своя машина. И человек выбрал, соответственно, не поехал на своей машине, а выбрал каршеринг. Это значит – он, соответственно, свою машину оставил, снизил нагрузку на уличную дорожную сеть", – заявил глава Дептранса.

Ликсутов привел статистику, согласно которой каждой машиной каршеринга в день пользуются от пяти до семи человек. За счет этого, отметил заммэра, в городе остается пространство для тех, кому личная машина нужна как необходимость.

Глава столичного департамента транспорта подчеркнул, что Москва остается крупнейшим мегаполисом в мире по количеству автомобилей каршеринга, причем городская программа позволяет оперативно обновлять парк транспортных средств.

По словам Максима Ликсутова, мэр столицы Сергей Собянин уже продлил программы поддержки каршеринга и такси на 2023 год.

Утром 16 сентября департамент транспорта Москвы предупредил водителей о возможных временных ограничениях при оплате парковки посредством смс-сообщений. Для оплаты услуг требуется использовать приложение "Парковки Москвы", сайт или паркоматы.