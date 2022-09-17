В Дептрансе сообщили об ограничениях оплаты парковки через смс-сервис

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Столичных водителей предупредили о возможных временных ограничениях при оплате парковки посредством смс-сообщений. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"В настоящий момент возможны временные ограничения при оплате парковки и пополнении парковочного счнта через СМС по техническим причинам на Единой мобильной платформе", – указали в ведомстве.

В Дептрансе напомнили, что для оплаты парковки также можно пользоваться приложением "Парковки России" или личным счетом на сайте parking.mos.ru. Также в городе доступны паркоматы.

О восстановлении возможности оплаты через СМС в департаменте транспорта сообщат дополнительно.

В сентябре стало известно, что в приложении "Парковки России" появилась функция, позволяющая отмотать назад время начала парковки, если автомобилист не оплатил ее вовремя. По словам Максима Ликсутова, сервис может быть полезен для 1,1 миллиона активных пользователей приложения в месяц.