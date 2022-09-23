В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений по поездкам для россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ограничений по поездкам как за рубеж, так и внутри России на федеральном уровне нет, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
В своем телеграм-канале она уточнила, что, исходя из той информации, которая есть у ведомства в настоящий момент, если гражданин РФ не получил повестку, то отправляться в поездки можно.
Глава Ростуризма также сослалась на слова председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, котопый посоветовал обратиться за уточнениями по поездкам в военкомат.
Ранее представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что состоящие на воинском учете граждане РФ, покинувшие страну в рамках краткосрочной поездки, подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.
С 21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
Горячая линия по частичной мобилизации заработала во всех регионах РФ
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