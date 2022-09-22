Авария произошла на 78 километре МКАД

Авария произошла на внутренней стороне 78-го километра МКАД. Момент ДТП зафиксировали дорожные камеры. Видно, что один автомобиль стоял на аварийке, когда в него на большой скорости влетела машина.

От удара, первый автомобиль вылетел на встречку. Как сообщает столичный Дептранс, на месте работают оперативные службы. Перекрыты три полосы движения из пяти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

