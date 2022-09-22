Песков заявил, что в расписании Путина пока нет разговора с Эрдоганом

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В расписании Владимира Путина пока что нет телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Пока в графике нет", – сказал он.

Ранее дипломатический источник в Анкаре сообщал, что турецкий лидер организует телефонные переговоры с Путиным в ближайшие дни. Кроме того, Эрдоган заявил журналистам, что он планирует провести переговоры с лидером РФ и президентом Украины Владимиром Зеленским после возвращения их Америку.

Дипломатический источник уточнил, что на переговорах будет охвачен широкий спектр вопросов.

Ранее президент Турции заявил, что состоявшийся обмен военнопленными между РФ и Украиной является важным шагом к преодолению вооруженного конфликта между двумя государствами. Более того, утверждает Эрдоган, и лидер России, и украинский президент способствовали усилиям турецкой стороны.

Эрдоган утверждает, что мировые лидеры должны вступить в диалог с Путиным. По его словам, ООН не смогла прекратить конфликт, остановить смерти и не нашла выход из энергетического и продовольственного кризиса. Каждый из мировых лидеров должен переговорить с президентом РФ, чтобы "открыть двери мира", считает он.