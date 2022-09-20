Четыре человека пострадали в ДТП в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате столкновения автомобиля скорой помощи и грузовика в Подмосковье пострадали четыре человека, сообщили в областном ГУ МВД.

"Водитель 1972 года рождения, управляя машиной скорой помощи, совершил столкновение с грузовиком Renault. Водитель, двое медиков и пациентка получили телесные повреждения", – рассказали в ведомстве Агентству "Москва".

Уточняется, что авария произошла накануне вечером на 64-м километре автомобильной дороги М10 "Россия". В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Peugeot наехал на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на юго-востоке Москвы.

До этого стало известно, что на юго-западе Москвы водитель такси, который пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора, сбил курьера, передвигавшегося на моноколесе. 34-летний мужчина скончался от полученных травм. Инцидент произошел на Профсоюзной улице.

