Новости

Новости

04 апреля, 04:29

В Санкт-Петербурге анонсировано открытие новых станций метро

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Станции "Богатырская" и "Каменка" на зеленой Невско-Василеостровской линии в Санкт-Петербурге планируется открыть в 2029 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, еще четыре объекта на коричневой Красносельско-Калининской линии – "Боровая", "Броневая", "Заставская" (с пересадкой на "Московские ворота") и «Каретная» – будут готовы в 2030 году.

Беглов подчеркнул, что развитие подземки входит в десятку приоритетов городской программы до 2030 года. В связи с этим власти города взяли обязательство ввести 10 станций. Три из них – "Горный институт", "Юго-Западная" и "Путиловская" –уже работают.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве станцию метро "Гольяново" планируется открыть в 2028 году. По словам мэра, работы идут с опережением графика. В данный момент уже ведутся активные работы по проходке тоннелей, начато строительство самой станции.

