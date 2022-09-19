В Саратове 15 человек пострадали в результате ДТП с маршруткой

20:06
Фото: пресс-служба УГИБДД Саратовской области
В Саратове 15 человек были госпитализированы после ДТП с маршрутным автобусом, состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Саратовской области.
В правительстве региона уточнили, что авария произошла примерно в 18:00 по местному времени (17:00 по московскому времени) на Политехнической улице. По данным полиции, маршрутка № 57 врезалась в фонарный столб. Водитель транспортного средства был трезв.
"По имеющейся информации, 15 человек доставлены в лечебные учреждения. На момент госпитализации четыре человека находились в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести", – сказали в Минздраве.
По факту ДТП проверку организовала саратовская прокуратура и региональное управление Следственного комитета. Кроме того, служебное расследование по факту происшествия совместно с перевозчиком организовало муниципальное казенное учреждение "Транспортное управление", передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что восемь человек погибли в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса на трассе в Карагандинской области Казахстана. Транспортное средство следовало из Алма-Аты в Караганду, в салоне находились 17 человек.
Семеро погибли на месте, еще один пассажир скончался в карете скорой помощи по пути в больницу. Также девять человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Авария произошла из-за того, что водитель автобуса уснул за рулем.
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