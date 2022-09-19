Виновник смертельного ДТП на трассе М-5 угрожал очевидцам после столкновения

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Водитель Mercedes, устроивший минувшей ночью смертельную аварию в Раменском городском округе Подмосковья, угрожал очевидцам после ДТП. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как рассказали свидетели произошедшего, после череды столкновений водитель Mercedes пересел за пассажирское сиденье, достал вино и начал его пить, при этом он пытался убедить окружающих, что за рулем был не он.

"Обещал убить там меня. Звонил женщине, обещал ей голову оторвать. Говорил сказать ей, что она была за рулем", – поделился один из очевидцев.

По данным РЕН ТВ, ранее мужчина уже привлекался к ответственности. В частности, он был фигурантом уголовных дела о причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном проникновении в жилище, краже, мошенничестве и хулиганстве.

От медосвидетельствования на месте виновник ДТП отказался. Однако, как следует из видео, опубликованного подмосковным управлением МВД РФ, мужчина все же признал, что находился за рулем в нетрезвом состоянии.

ДТП с участием четырех автомобилей произошло минувшей ночью на 46-м километре трассы М5 "Урал". Водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя автомобилями. В результате аварии погиб водитель такси 1979 года рождения, еще два человека пострадали.

В отношении 41-летнего водителя внедорожника возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

