Дело возбудили в отношении водителя Mercedes после смертельного ДТП в Подмосковье

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Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя Mercedes Gelandewagen, устроившего смертельную аварию в Раменском городском округе Подмосковья. Об этом сообщается на сайте областного главка МВД.

"В отношении 41-летнего водителя, совершившего ДТП в Раменском городского округе, в результате которого погиб житель городского округа Люберцы, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", – говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель Mercedes, ехавший по трассе М5 "Урал" в направлении Рязани, врезался в автомобиль Renault, который двигался в противоположном направлении. После этого Gelandewagen столкнулся с BMW, а Renault врезался в Mitsubishi.

ДТП с участием четырех автомобилей произошло вечером 18 сентября. Водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с тремя автомобилями. В результате аварии погиб водитель такси 1979 года рождения, еще два человека пострадали.

