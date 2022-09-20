Блогер устроил ДТП с 6 погибшими в Мексике – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мексиканский YouTube-блогер с ником Heisenwolf устроил автомобильную аварию, в которой погибли шесть человек, пишет местное издание Info 7.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось на шоссе в муниципалитете Атлакомулько в штате Мехико.

"Выяснилось, что 26-летний Амадо Амир <...> потерял контроль над своим автомобилем Chevrolet Camaro из-за того, что ехал очень быстро по вышеупомянутой дороге. В результате блогер выехал на встречную полосу и врезался в такси", – говорится в сообщении.

По информации издания, в результате аварии погибли три женщины, двое мужчин и 10-летний ребенок. Также сообщается, что виновник ДТП находится в больнице в тяжелом состоянии. Прокуратура Мехико возбудила уголовное дело и намерена опросить блогера после его выписки.

Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Керетаро произошло массовое ДТП с участием 23 автомобилей. В результате пострадали 34 человека, двоим из которых понадобилась госпитализация.

Авария произошла по виде одного из водителей автобуса. Среди столкнувшихся автомобилей были легковые машины, такси, а также пассажирские и грузовые фургоны.