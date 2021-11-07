19 человек стали жертвами ДТП в пригороде Мехико

Фото: AP/TASS/Rebecca Blackwell

Крупная авария произошла в пригороде столицы Мексики. Об этом пишет ТАСС.

Как утверждается в заявлении управления федеральных дорог и мостов, ДТП случилось на трассе Мехико – Пуэбла. Там грузовик врезался сразу в шесть автомобилей. После столкновения некоторые машины охватил пожар.

В результате аварии погибли 19 человек. Кроме того, еще трое получили травмы. Они были госпитализированы, сведений об их состоянии нет.

По предварительной информации, причиной ДТП стал отказ тормозной системы у грузовика.

На месте аварии находятся пожарные и спасатели. Движение по трассе полностью перекрыто.

Ранее автомобиль совершил наезд на группу детей в Японии.

Инцидент случился в городе Содзя префектуры Окаяма. По данным полицейских, в результате аварии пострадали по меньшей мере четыре ребенка дошкольного возраста.