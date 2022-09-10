Более 30 человек пострадали в массовом ДТП в Мексике

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Массовое ДТП с участием 23 автомобилей произошло в мексиканском штате Керетаро, сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона.

В результате происшествия на шоссе Мехико-Керетаро 34 взрослых человека получили на месте медицинскую помощь, двое из них были госпитализированы, говорится в службе гражданской защиты штата.

По информации ведомства, по вине одного из водителей столкнулись 23 автомобиля, включая частные легковые машины, такси, пассажирские и грузовые фургоны.

Ранее сообщалось, что автомобиль совершил наезд на группу детей в Японии. Инцидент случился в городе Содзя префектуры Окаяма.

По данным полицейских, в результате аварии пострадали по меньшей мере четыре ребенка дошкольного возраста. Некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

До этого в Мексике грузовик с прицепом, в котором находились более 100 мигрантов, врезался в подпорную стену. Жертвами аварии стали по меньшей мере 49 человек, еще 58 ранены.

