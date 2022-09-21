Автобус со школьницами столкнулся с грузовиком в Австралии – СМИ

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Автобус со школьницами попал в ДТП в окрестностях австралийского Мельбурна, сообщает телеканал ABC.

Уточняется, что авария произошла утром 21 сентября. По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, после чего вылетел за пределы шоссе и перевернулся.

Пострадали более 30 человек. Одну из школьниц доставили в больницу на вертолете. Тяжелые повреждения также получил водитель фуры, с которой столкнулся автобус.

Ранее сообщалось, что в Мексике произошло массовое ДТП с участием 23 автомобилей. В результате аварии пострадали 34 человека, двоим из них понадобилась госпитализация.

До этого автомобиль совершил наезд на группу детей в Японии. Инцидент случился в городе Содзя префектуры Окаяма. В результате аварии пострадали по меньшей мере четыре ребенка дошкольного возраста. Некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.