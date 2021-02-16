Жертвами падения автобуса в канал в Индии стали 47 человек

20:55
Фото: depositphotos/zimmytws
Не менее 47 человек погибли в ДТП с участием автобуса в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает газета Indian Express.
Об инциденте стало известно во вторник утром. Автобус с пассажирами упал в канал, расположенный в округе Сидхи, и затонул. Тогда сообщалось, что без вести пропали порядка 40 человек.
По уточненным данным, в момент трагедии в салоне находились 54 человека. Семерых из них удалось спасти.
Ожидается, что поисковая операция продолжится в среду, 17 февраля. Из-за чрезвычайного происшествия была перенесена церемония открытия новых домов для бедного населения при участии главы МВД Индии Амита Шаха.
Ранее в феврале в Норвегии произошел инцидент с российскими рыбаками. Автобус, в котором переезжали 38 граждан РФ, вылетел в кювет. Пять пассажиров получили травмы.
В США шесть человек погибли при столкновении 130 машин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: