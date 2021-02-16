Жертвами падения автобуса в канал в Индии стали 47 человек

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Не менее 47 человек погибли в ДТП с участием автобуса в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает газета Indian Express.

Об инциденте стало известно во вторник утром. Автобус с пассажирами упал в канал, расположенный в округе Сидхи, и затонул. Тогда сообщалось, что без вести пропали порядка 40 человек.

По уточненным данным, в момент трагедии в салоне находились 54 человека. Семерых из них удалось спасти.

Ожидается, что поисковая операция продолжится в среду, 17 февраля. Из-за чрезвычайного происшествия была перенесена церемония открытия новых домов для бедного населения при участии главы МВД Индии Амита Шаха.

Ранее в феврале в Норвегии произошел инцидент с российскими рыбаками. Автобус, в котором переезжали 38 граждан РФ, вылетел в кювет. Пять пассажиров получили травмы.

