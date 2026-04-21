В ГД приняли закон о запрете на созданные ИИ изображения людей в агитации

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на созданные искусственным интеллектом (ИИ) изображения людей в агитационных материалах.

Изменения вносятся в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", а также в закон "О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ".

Согласно документу, устанавливается запрет на использование изображений и голоса людей, в том числе вымышленных и умерших, созданных с применением ИИ. Подобная генерация будет допускаться только в отношении кандидатов и лиц, давших соответствующее согласие.

Ранее в России призвали запретить генерацию картинок с товарами при помощи ИИ. С такой инициативой выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров.

По его словам, подобные материалы вводят людей в заблуждение, при этом некоторые продавцы используют технологию для визуального улучшения своих товаров. Ветров назвал это настоящим обманом покупателя.

