Новости

Новости

21 апреля, 15:56

В ГД приняли закон о запрете на созданные ИИ изображения людей в агитации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на созданные искусственным интеллектом (ИИ) изображения людей в агитационных материалах.

Изменения вносятся в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", а также в закон "О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ".

Согласно документу, устанавливается запрет на использование изображений и голоса людей, в том числе вымышленных и умерших, созданных с применением ИИ. Подобная генерация будет допускаться только в отношении кандидатов и лиц, давших соответствующее согласие.

Ранее в России призвали запретить генерацию картинок с товарами при помощи ИИ. С такой инициативой выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров.

По его словам, подобные материалы вводят людей в заблуждение, при этом некоторые продавцы используют технологию для визуального улучшения своих товаров. Ветров назвал это настоящим обманом покупателя.

Читайте также


Главное

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

