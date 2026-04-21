21 апреля, 15:52

Путин призвал контрольно-надзорные органы России не перегибать палку

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин призвал контрольно-надзорные органы России не перегибать палку, в том числе в отношении муниципалитетов. Об этом он заявил, выступая на форуме "Малая родина – сила России".

Глава государства напомнил о недавно подписанном законе о контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципалитетов.

"Конечно, мы все работаем ради этого: мы должны думать об интересах людей. Нужно эти интересы, безусловно, обеспечивать. Но, безусловно, контрольно-надзорным органам нельзя здесь и действовать исключительно формально, как в народе говорят, перегибать палку", – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что суть работы заключается не в статистике наказаний, а в решении реальных проблем людей.

Ранее сообщалось, что ФАС России проведет проверку тарифов на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности. Речь идет об электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, а также о газоснабжении.

