ФАС предупредила о недопустимости повышения цен при ограничениях в работе аэропортов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила о недопустимости необоснованного повышения цен в периоды временных ограничений на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС отметили, что в такие моменты может возникать краткосрочный рост спроса на товары, гостиничные услуги и общепит. Служба считает, что ограничения не должны приводить к необоснованному подорожанию товаров и услуг в аэропортах и рядом с ними.

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС примет соответствующие меры реагирования.

Ранее регулятор призвал ретейлеров не повышать цены на мясную продукцию в майские праздники. Служба обратилась к крупнейшим торговым сетям и объединениям с предупреждением о необходимости ответственного ценообразования в период сезонного увеличения спроса перед майскими праздниками.