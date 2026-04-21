21 апреля, 11:03

Экономика

ФАС предупредила о недопустимости повышения цен при ограничениях в работе аэропортов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила о недопустимости необоснованного повышения цен в периоды временных ограничений на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС отметили, что в такие моменты может возникать краткосрочный рост спроса на товары, гостиничные услуги и общепит. Служба считает, что ограничения не должны приводить к необоснованному подорожанию товаров и услуг в аэропортах и рядом с ними.

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС примет соответствующие меры реагирования.

Ранее регулятор призвал ретейлеров не повышать цены на мясную продукцию в майские праздники. Служба обратилась к крупнейшим торговым сетям и объединениям с предупреждением о необходимости ответственного ценообразования в период сезонного увеличения спроса перед майскими праздниками.

экономикатранспорт

