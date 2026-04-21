Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Цветное отображение номеров маршрутов внедрили на Московских трамвайных диаметрах Т1 и Т2. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Теперь первый можно узнать по зеленому цвету, а второй – по красному. Более того, сами трамваи стало проще различать благодаря подсветке для каждого маршрута. В частности, на трамваях "Львенок-Москва" она есть как снаружи, так и внутри, а на модернизированных трехсекционных "Витязь-Москва" – только в салоне.

Как подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, цветное обозначение введено впервые в истории столицы.

"Такие указатели получили 100 автономных трамваев. Ориентироваться пассажирам станет еще удобнее: нужный номер они будут видеть заранее. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем улучшать трамвайную систему столицы", – добавил вице-мэр.

Тем временем столичные власти продолжают работу по расширению трамвайной сети. Планируется, что процесс завершится к концу 2027 года. В частности, будут продлены линии на шоссе Энтузиастов в район Ивановское и на улице Академика Королева до телецентра и станции МЦД Останкино. Помимо этого, оснастят беспилотными технологиями около 2/3 столичной трамвайной сети.