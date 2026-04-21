Общество "Знание" проведет марафон в честь Года единства народов России 28–30 апреля

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в честь Года единства народов России состоится 28–30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба общество "Знание".

Лекторами в ходе мероприятия в Москве выступят военкоры, защитники Родины, общественные и государственные деятели, ученые, спортсмены, представители сферы культуры и искусства. В ходе встреч с молодежью они обсудят необходимость единства народов страны для укрепления и развития государства.

В первый день лекторы встретятся с участниками марафона в 8 городах страны, а во второй и третий дни к проекту присоединятся еще два города. На главной площадке, в ЦВЗ "Манеж" в Москве, программа мероприятия продлится три дня.

Площадки откроются в каждом из федеральных округов страны. Марафон состоится в преддверии Дня коренных малочисленных народов РФ, который в текущем году впервые отмечается в России.

Ранее в Москве начался прием заявок на конкурс детского рисунка "Культура без границ", посвященный Году единства народов России. Он ориентирован на юных художников в возрасте от 10 до 17 лет. Прием заявок продлится до 30 апреля. Победителей и призеров определят в нескольких номинациях.

