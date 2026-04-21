21 апреля, 15:26

Общество

Общество "Знание" проведет марафон в честь Года единства народов России 28–30 апреля

Фото: пресс-служба общество "Знание"

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в честь Года единства народов России состоится 28–30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба общество "Знание".

Лекторами в ходе мероприятия в Москве выступят военкоры, защитники Родины, общественные и государственные деятели, ученые, спортсмены, представители сферы культуры и искусства. В ходе встреч с молодежью они обсудят необходимость единства народов страны для укрепления и развития государства.

В первый день лекторы встретятся с участниками марафона в 8 городах страны, а во второй и третий дни к проекту присоединятся еще два города. На главной площадке, в ЦВЗ "Манеж" в Москве, программа мероприятия продлится три дня.

Площадки откроются в каждом из федеральных округов страны. Марафон состоится в преддверии Дня коренных малочисленных народов РФ, который в текущем году впервые отмечается в России.

Ранее в Москве начался прием заявок на конкурс детского рисунка "Культура без границ", посвященный Году единства народов России. Он ориентирован на юных художников в возрасте от 10 до 17 лет. Прием заявок продлится до 30 апреля. Победителей и призеров определят в нескольких номинациях.

Читайте также


Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

