Омбудсмен Мишонова назвала неприемлемым воспитание детей с применением острых предметов

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Использовать острые предметы в воспитании детей неприемлемо, заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в MAX.

"По сети распространяется видео, как горе-папаша ставит опасные эксперименты над своими детьми. <...> Нож с высоты и битое стекло – это реально угрожает жизни и здоровью детей", – отметила Мишонова.

Омбудсмен добавила, что у нее нет приличных слов после таких видеороликов. Мишонова объяснила, что не понимает самоуверенность таких родителей, которые готовы подвергать риску самое дорогое, что у них есть. При этом правовую оценку действиям мужчины дадут правоохранители, резюмировала уполномоченный по правам ребенка.

Ранее в Сети появилось видео, на котором житель Одинцовского округа Подмосковья бросает нож в живот подростка. Свои действия мужчина объясняет физической подготовкой ребенка. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

