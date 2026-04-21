21 апреля, 15:09

Происшествия

Уголовное дело завели после избиения школьницы на детской площадке в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения школьницы на детской площадке в районе Коньково в Москве. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в MAX.

Видеозапись избиения была опубликована в социальных сетях. На кадрах видно, как школьница наносит удары руками и ногами по голове пострадавшей. В результате у девочки начались проблемы со здоровьем.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Ранее следователи завели уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия, после информации об избиении 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви в Ачинске Красноярского края.

В Сети распространились кадры с домофона жилого дома. На них было видно, как мужчина бьет металлическим предметом лежащего на крыльце подъезда мальчика. Избиение остановил прохожий.

Читайте также


Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

