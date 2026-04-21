Уголовное дело завели после избиения школьницы на детской площадке в Москве

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения школьницы на детской площадке в районе Коньково в Москве. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в MAX.

Видеозапись избиения была опубликована в социальных сетях. На кадрах видно, как школьница наносит удары руками и ногами по голове пострадавшей. В результате у девочки начались проблемы со здоровьем.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Ранее следователи завели уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия, после информации об избиении 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви в Ачинске Красноярского края.

В Сети распространились кадры с домофона жилого дома. На них было видно, как мужчина бьет металлическим предметом лежащего на крыльце подъезда мальчика. Избиение остановил прохожий.