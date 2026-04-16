Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
16 апреля, 08:47

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту избиения подростка ложкой для обуви в Ачинске

Фото: МАХ/SHOT

Следователи завели уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия, после информации об избиении 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви в Ачинске Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

В соцсетях распространились кадры с домофона жилого дома, на которых заметно, как мужчина бьет металлическим предметом лежащего на крыльце подъезда мальчика. От ударов предмет погнулся, а избиение остановил прохожий мужчина.

В СК подчеркнули, что принимают меры по выяснению местонахождения злоумышленника и установлению всех обстоятельств инцидента.

О случившемся стало известно 16 апреля. Информация о произошедшем поступила в полицию из медучреждения, куда обратился пострадавший.

В полицию также обратилась мать подростка, рассказав, что ее сын с друзьями был в подъезде многоквартирного жилого дома, где встретил неизвестного мужчину. Тот, решив прогнать несовершеннолетних, взял металлическую ложку для обуви и, догнав одного из ребят, начал наносить ему удары.

происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика