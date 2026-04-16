16 апреля, 08:47
Уголовное дело возбуждено по факту избиения подростка ложкой для обуви в Ачинске
Фото: МАХ/SHOT
Следователи завели уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия, после информации об избиении 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви в Ачинске Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
В соцсетях распространились кадры с домофона жилого дома, на которых заметно, как мужчина бьет металлическим предметом лежащего на крыльце подъезда мальчика. От ударов предмет погнулся, а избиение остановил прохожий мужчина.
В СК подчеркнули, что принимают меры по выяснению местонахождения злоумышленника и установлению всех обстоятельств инцидента.
О случившемся стало известно 16 апреля. Информация о произошедшем поступила в полицию из медучреждения, куда обратился пострадавший.
В полицию также обратилась мать подростка, рассказав, что ее сын с друзьями был в подъезде многоквартирного жилого дома, где встретил неизвестного мужчину. Тот, решив прогнать несовершеннолетних, взял металлическую ложку для обуви и, догнав одного из ребят, начал наносить ему удары.
