Мужчина избил подростка металлической ложкой для обуви в Ачинске

Фото: МАХ/SHOT

Житель Ачинска в Красноярском крае избил 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви за сидение с друзьями в подъезде. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Ведомство отметило, что информация о случившемся поступила из медучреждения, куда обратился мальчик. Подросток указал, что пострадал от действий незнакомца. После оказания помощи его отпустили домой.

Кроме того, в полицию обратилась мать подростка, рассказав, что ее сын с друзьями были в подъезде многоквартирного жилого дома, где встретили неизвестного мужчину.

"Гражданин, решив прогнать несовершеннолетних, взял металлическую ложку для обуви и, догнав одного из ребят, начал наносить ему удары", – подчеркнуло МВД.

По факту произошедшего полиция организовала проверку. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента и личность нападавшего.

Ранее житель Алейского района убил металлической кочергой супругу из-за того, что та выпила алкоголь и не захотела готовить ужин. Суд признал его виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

