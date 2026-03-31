31 марта, 10:22

Житель Омска насильно удерживал подростка и срезал ему волосы

В Омске мужчина насильно удерживал 15-летнего подростка и срезал ему волосы. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что мужчина ведет за волосы среди гаражей мальчика, который раздет до пояса. Затем один из взрослых держит ребенка за заведенные за спину руки, а второй срезает с головы ребенка большие клоки волос.

По данным областного УМВД, в полицию обратилась мать подростка. Она рассказала, что неизвестные удерживали ее сына на территории гаражного кооператива, оскорбляли, отрезали волосы и причиняли телесные повреждения.

Предварительно, мальчик гулял вечером между гаражами, бросал камни и попал в автомобиль. После этого с владельцем машины возник конфликт, который и привел к инциденту.

Раньше мальчик в поле зрения правоохранителей не попадал, а 43-летний местный житель уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

До этого суд в Башкирии вынес приговор мужчине, который избил знакомую и 12 часов удерживал ее в подполе. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

