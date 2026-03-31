Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
31 марта, 11:39

Наука

Спутник Starlink перестал выходить на связь после запуска на орбиту

Фото: ТАСС/Zuma/ZEUS

Один из спутников Starlink компании SpaceX, главой которой является американский предприниматель Илон Маск, перестал выходить на связь после запуска на орбиту. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пост корпорации в соцсетях.

Причиной происшествия стала аномалия, случившаяся на самой орбите с аппаратом Starlink 34343. В результате контакт с ним был утрачен на высоте примерно 560 километров над Землей.

Однако данный инцидент, как подчеркнули в компании, не представляет опасности для Международной космической станции (МКС) и не влияет на ее нормальное функционирование. В настоящее время специалисты SpaceX и Starlink уже приступили к расследованию причин произошедшего и запланировали в ближайшее время принять все необходимые меры для устранения проблемы.

Ранее СМИ писали о новом появившемся конкуренте Starlink – российских спутниках группировки "Рассвет". Аппараты были выведены на орбиту в конце марта для формирования суверенной спутниковой интернет-сети.

Всего запуск коснулся 16 спутников. В дальнейшем компания "Бюро 1440" планирует произвести еще десятки запусков для установления глобального покрытия.

наука

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика