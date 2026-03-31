Спутник Starlink перестал выходить на связь после запуска на орбиту

Один из спутников Starlink компании SpaceX, главой которой является американский предприниматель Илон Маск, перестал выходить на связь после запуска на орбиту. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пост корпорации в соцсетях.

Причиной происшествия стала аномалия, случившаяся на самой орбите с аппаратом Starlink 34343. В результате контакт с ним был утрачен на высоте примерно 560 километров над Землей.

Однако данный инцидент, как подчеркнули в компании, не представляет опасности для Международной космической станции (МКС) и не влияет на ее нормальное функционирование. В настоящее время специалисты SpaceX и Starlink уже приступили к расследованию причин произошедшего и запланировали в ближайшее время принять все необходимые меры для устранения проблемы.

Ранее СМИ писали о новом появившемся конкуренте Starlink – российских спутниках группировки "Рассвет". Аппараты были выведены на орбиту в конце марта для формирования суверенной спутниковой интернет-сети.

Всего запуск коснулся 16 спутников. В дальнейшем компания "Бюро 1440" планирует произвести еще десятки запусков для установления глобального покрытия.