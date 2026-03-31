Юрист Хаминский: Telegram может получить коллективный иск от клиентов из России

Мессенджер Telegram может получить коллективный иск от пользователей из России в случае, если граждане купят Premium-подписку, а сервис на территории страны заблокируют. Об этом RT заявил юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

Во вторник, 31 марта, клиенты платформы из РФ стали получать уведомления о "последней возможности" купить Premium. В сообщениях утверждалось, что в ближайшее время оформить подписку может стать технически невозможно.

Юрист напомнил, что взаимоотношение пользователя и любого цифрового сервиса обычно регулируются пользовательским соглашением. Один из пунктов такого соглашения Telegram предусматривает, что площадка может в любое время прекратить предоставлять подписки, в том числе в связи с непредвиденными обстоятельствами или для соблюдения местных законов.

"В этом случае Telegram обещает аннулировать подписку и вернуть пропорциональную часть предоплаченной абонентской платы, равную оставшемуся неиспользованному сроку подписки", – уточнил собеседник издания.

Однако в то же время мессенджер предлагает оплатить Premium, заведомо полагая, что не сможет в дальнейшем оказать услуги.

"Таким образом, фактически Telegram вводит потребителя в заблуждение. В случае если блокировка сервиса все-таки наступит, а деньги Telegram откажется вернуть, потребители имеют возможность подать коллективный иск в российский суд по месту своего нахождения", – сказал специалист.

Он пояснил, что спор будет регулироваться законом о защите прав потребителя. Также, считает он, есть смысл привлечь Роспотребнадзор, который может подать иск в защиту прав граждан. В результате россияне могут не только получить свои деньги, но и взыскать в мессенджера штраф за неудовлетворение потребителей в добровольном порядке, заключил Хаминский.

Ограничения на работу Telegram действуют в России с 10 февраля. Причиной для такого решения послужило несоблюдение законов страны.

По информации СМИ, блокировка площадки может произойти 1 апреля. В Роскомнадзоре не стали давать дополнительную информацию по данному вопросу.