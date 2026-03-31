31 марта, 14:27

Автоэксперт Павлов: выезжать на мотоцикле лучше при температуре от плюс 10 градусов

Автоэксперт назвал подходящие погодные условия для первого в сезоне выезда на мотоцикле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выезжать на мотоцикле первый раз после зимы лучше при температуре от плюс 10 до плюс 15 градусов. Об этом в эфире радио Sputnik заявил автоэксперт Максимильян Павлов.

Он пояснил, что при более низких температурах асфальт не так хорошо прогревается, что приводит к снижению сцепления шин с дорогой. Также холод влияет на эластичность резины – во время ускорения и торможения она может проскальзывать.

Павлов предупредил, что весной по ночам долго сохраняются заморозки, на мостах и эстакадах может образовываться ледяная пленка. Поэтому лучше дождаться, когда среднесуточная температура будет стабильно выше 0 градусов.

По словам автоэксперта, на управление мотоциклом влияет и ветер, поэтому для комфортного выезда его скорость не должна превышать 5–7 метров в секунду. Особенно тяжело в ветреную погоду будет тем, кто еще не восстановил свои навыки после зимнего перерыва.

Кроме того, туман, морось и низкая облачность приводят к ухудшению видимости на дорогах. В связи с этим день первой поездки должен быть солнечным, чтобы мотоциклист мог привыкнуть к обстановке и был более заметным для автомобилистов.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что столичным водителям можно начинать переходить на летнюю резину. Там напомнили, что зимние шины не рассчитаны на эксплуатацию при температуре выше 7 градусов из-за увеличения тормозного пути.

Также в тепле они становятся более мягкими, ухудшается управляемость, ускоряется износ и повышается шум, который создает сложный рисунок протектора.

Многие столичные мотоциклисты уже выехали на дороги

