ЦОДД рекомендовал столичным автомобилистам сменить зимнюю резину на летнюю

Столичным автомобилистам рекомендуется начинать переходить на летнюю резину, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Это значительно снизит риск аварийности. Особенно внимательными стоит быть тем, кто выезжает за город: в области ночью еще возможны заморозки, поэтому такие поездки лучше планировать на дневное время", – приводит пресс-служба слова заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он добавил, что о погодных изменениях автомобилистов информируют через дорожные табло ЦОДД. Заммэра напомнил, что согласно поручению Сергея Собянина продолжается повышение безопасности движения в рамках стратегии развития транспорта до 2030 года.

В ЦОДД посоветовали ориентироваться на стабильную среднесуточную температуру выше плюс 7 градусов – именно этот порог критичен для зимних шин. К настоящему моменту ночная температура перестала опускаться ниже 0, а среднесуточная держится около 7 градусов тепла.

При этом зимняя резина не рассчитана на эксплуатацию при температуре выше 7 градусов, напомнили в пресс-службе ведомства. В первую очередь это связано с увеличением тормозного пути.

Также зимняя резина в тепле становится более мягкой, ухудшается управляемость, ускоряется износ и повышается шум, который создает сложный рисунок протектора. Кроме того, использование шипованных шин запрещено в летние месяцы.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов уточнял, что западная часть Московской области может переходить на летнюю резину на неделе с 6 по 12 апреля, а восточная – через 10 дней.

Уже в конце апреля в Москве и регионах Центральной России ожидается жаркая погода. В этот период температура днем поднимется почти до летних значений – 18–21 градус тепла.