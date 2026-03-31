ABC: заразивший 275 человек гепатитом С врач умер в Испании

В Испании в возрасте 84 лет умер анестезиолог Хуан Маэсо, который в 1988–1998 годах заразил гепатитом С 275 человек в больницах Валенсии, сообщила газета ABC.

По ее данным, в 2007 году врача приговорили к 1 933 годам тюрьмы, а с 2023 года он находился на условно-досрочном освобождении.

Как отметило агентство EFE, вспышка заболевания привлекла внимание в 1998 году, когда в четырех больницах выявили необычно большое число случаев заражения.



Выяснилось, что вирус распространил сам анестезиолог. Судебный процесс по делу начался в 2005 году. Тогда стало известно, что врач вводил себе часть анестетиков, предназначенных пациентам, используя ту же иглу.

