Володин запустил опрос об обязательном изучении второго иностранного языка в школе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин инициировал среди подписчиков своего канала в мессенджере МАХ опрос, касающийся проекта приказа Минпросвещения о введении обязательного изучения второго иностранного языка в школах.

Документ предусматривает изменения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) школьного образования путем добавления в программу, помимо уже имеющихся неродного и русского языков, второго зарубежного.

"Как вы относитесь к этому?" – написал парламентарий, предложив подписчикам выбор из 3 вариантов ответа.

В их число вошли: "поддерживаю", "не поддерживаю" и "все равно".

Информация о соответствующих планах министерства просвещения появилась ранее в СМИ. Утверждалось, что второй иностранный язык в российских школах станет обязательным с 1 сентября 2027 года.

Однако ведомство уточнило, что изучение еще одного неродного языка в старших классах при получении среднего общего образования не предусмотрено на обязательной основе. В Минпросвещения подчеркнули, что добавление новой дисциплины возможно при наличии в указанной организации необходимых условий и заявлению обучающихся.