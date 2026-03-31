31 марта, 14:37
Володин запустил опрос об обязательном изучении второго иностранного языка в школе
Председатель Госдумы Вячеслав Володин инициировал среди подписчиков своего канала в мессенджере МАХ опрос, касающийся проекта приказа Минпросвещения о введении обязательного изучения второго иностранного языка в школах.
Документ предусматривает изменения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) школьного образования путем добавления в программу, помимо уже имеющихся неродного и русского языков, второго зарубежного.
"Как вы относитесь к этому?" – написал парламентарий, предложив подписчикам выбор из 3 вариантов ответа.
В их число вошли: "поддерживаю", "не поддерживаю" и "все равно".
Информация о соответствующих планах министерства просвещения появилась ранее в СМИ. Утверждалось, что второй иностранный язык в российских школах станет обязательным с 1 сентября 2027 года.
Однако ведомство уточнило, что изучение еще одного неродного языка в старших классах при получении среднего общего образования не предусмотрено на обязательной основе. В Минпросвещения подчеркнули, что добавление новой дисциплины возможно при наличии в указанной организации необходимых условий и заявлению обучающихся.
