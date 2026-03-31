31 марта, 08:16

Общество

Второй иностранный язык в российских школах не станет обязательным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Изучение второго иностранного языка на обязательной основе не предусмотрено в старших классах при получении среднего общего школьного образования, следует из проекта Минпросвещения РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

Немногим ранее появилась информация, что ведомстве хочет сделать второй иностранный язык в российских школах обязательным с 1 сентября 2027 года.

"Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в указанной организации необходимых условий", – уточнили в сообщении.

Ранее на портале "Госуслуги" стала доступна функция предварительного заполнения заявлений для записи детей в первый класс. Родители могут заранее создать черновик и отправить его сразу после старта приемной кампании. В момент открытия записи достаточно нажать кнопку отправки.

Школьников на семейном образовании обяжут сдавать ВПР

