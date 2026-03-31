Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к YouTube в РФ

Мосгорсуд подтвердил законность прекращения производства по делу об ограничении доступа к YouTube в России, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Таким образом, суд отклонил жалобу на определение Таганского суда, который ранее прекратил производство по иску Фариды Курбангалеевой (включена Министерством юстиции в реестр иноагентов на территории РФ, а также внесена в реестр экстремистов и террористов) к Роскомнадзору о признании действий по ограничению платформы незаконными и обязании устранить допущенное нарушение.

Представитель истца настаивал, что суд не исследовал доказательства, нарушив право на защиту. При этом суд первой инстанции установил, что заявительница не имела права на подачу такого иска.

Мосгорсуд оставил решение предыдущей инстанции в силе, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что российские видеохостинги полностью заменят YouTube на отечественном рынке в среднесрочной перспективе. По словам первого зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, указанный видеохостинг стал "оружием пропаганды", которое активно используют "западные страны в информационной войне".