31 марта, 15:51

Анастасия Волочкова опровергла сообщения о плохом самочувствии из-за алкоголя

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с РИА Новости опровергла сообщения о своем плохом самочувствии на фоне злоупотребления алкоголем.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Волочкова якобы находится в критическом состоянии из-за алкогольной зависимости. Однако артистка указала на то, что спившемуся человеку невозможно "так много заниматься и ставить новые проекты".

"Спросите у осуждающих меня людей, пили ли они со мной за одним столом? Вы что, не пьете и не курите? Кто не курит и не пьет – опасные люди, от которых можно ждать подстав", – заявила Волочкова.

Она добавила, что единственные трудности, с которыми она сейчас сталкивается, – это долгая реабилитация после операции. По ее словам, ей запретили танцевать и она уже "лезет на стены".

Кроме того, она хочет пойти в зал и начать работать, однако сделать это может только под присмотром врача. Балерина объяснила, что боится опять совершить ошибку, поскольку, когда она начала заниматься после операции, у нее разошелся шов на ноге.

Восстановительные процедуры должны завершиться через месяц, а сейчас Волочковой требуется покой и отдых.

"Люди, живите своей жизнью!" – указала артистка.

В феврале Волочкова перенесла операцию на ноге. Балерина объяснила, что данная процедура была профессиональной необходимостью – она уже 40 лет выступает на сцене в пуантах, несмотря на предупреждения врачей. Из-за этого у нее увеличилась кость.

СМИ писали, что ее прооперировали за 10 тысяч евро (примерно 909 тысяч рублей. – Прим. ред.) в одной из клиник Германии с неоднозначной репутацией. По словам местных жителей, в больнице St. Marien-Hospital не работает рентген, путают анализы, а также медучреждение обязано принимать бездомных.

Сама балерина назвала эти новости бредом и рассказала, что отправилась в Европу на творческие каникулы после тяжелого сезона и по советам знакомых выбрала самую дорогую клинику.

Операцию провели два профессора. Также Волочкова отметила, что на следующий день "уже бегала", а не лежала в постели, чем очень удивила врачей.

