Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Временные локальные перекрытия движения возможны в центре Москвы 1 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве отметили, что это может увеличить время в пути на автомобиле, поэтому лучше использовать метро.

Если отказаться от поездки на машине нельзя, стоит избегать часов разъездов, то есть с 07:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:30, а также закладывать дополнительное время. Помимо этого, необходимо сверяться с навигатором.

"Заранее планируйте маршрут и берегите себя и свое время", – подчеркнули в департаменте.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на участке Гостиничного проезда в Москве ограничат до 27 декабря из-за строительных работ. На участке для движения будет недоступна одна полоса.