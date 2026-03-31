31 марта, 16:59

"Коммерсант": 16% русских имеют вариант гена, снижающий риск "холестериновых бляшек"

Стало известно, у каких народов генетически выше риск накопления "плохого холестерина"

У части россиян есть наследственная защита от повышенного уровня "плохого" холестерина из-за присутствия в ДНК варианта гена APOE, который снижает риск образования атеросклеротических бляшек. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование одной из российских генетических компаний.

По результатам исследования, такой генетический вариант встречается у 15,95% русских. Также относительно высокие показатели зафиксированы у украинцев (15,27%), якутов (14,91%) и белорусов (14,79%). В то же время у ряда народов Северного Кавказа – кабардинцев, черкесов и адыгов – он практически отсутствует, что может повышать риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Этот вариант гена способствует более эффективному липидному обмену. У его носителей уровень липопротеинов низкой плотности в среднем на 18–19% ниже. Именно они считаются "плохим" холестерином, поскольку их избыток приводит к образованию бляшек в сосудах и увеличивает риск инфарктов и инсультов.

"В России, как и во многих других странах, сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из ведущих причин смертности. Поэтому работа над снижением этих рисков – ключевая задача для улучшения общественного здоровья", – пояснил молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Харитонов.

При этом специалисты подчеркивают, что даже при "хорошей" генетике ключевую роль играют образ жизни и привычки. Правильное питание, физическая активность и контроль уровня холестерина остаются основными факторами сохранения здоровья сердца и сосудов.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала о продуктах, которые могут спровоцировать тромбоз. Среди них специалист выделила жирное мясо, субпродукты, сливочное масло, сыр, а также сливки и сметану. Все это способствует повышению вязкости крови и холестерина.

Читайте также


общество

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

