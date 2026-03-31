"Коммерсант": 16% русских имеют вариант гена, снижающий риск "холестериновых бляшек"

У части россиян есть наследственная защита от повышенного уровня "плохого" холестерина из-за присутствия в ДНК варианта гена APOE, который снижает риск образования атеросклеротических бляшек. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование одной из российских генетических компаний.

По результатам исследования, такой генетический вариант встречается у 15,95% русских. Также относительно высокие показатели зафиксированы у украинцев (15,27%), якутов (14,91%) и белорусов (14,79%). В то же время у ряда народов Северного Кавказа – кабардинцев, черкесов и адыгов – он практически отсутствует, что может повышать риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Этот вариант гена способствует более эффективному липидному обмену. У его носителей уровень липопротеинов низкой плотности в среднем на 18–19% ниже. Именно они считаются "плохим" холестерином, поскольку их избыток приводит к образованию бляшек в сосудах и увеличивает риск инфарктов и инсультов.

"В России, как и во многих других странах, сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из ведущих причин смертности. Поэтому работа над снижением этих рисков – ключевая задача для улучшения общественного здоровья", – пояснил молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Харитонов.

При этом специалисты подчеркивают, что даже при "хорошей" генетике ключевую роль играют образ жизни и привычки. Правильное питание, физическая активность и контроль уровня холестерина остаются основными факторами сохранения здоровья сердца и сосудов.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала о продуктах, которые могут спровоцировать тромбоз. Среди них специалист выделила жирное мясо, субпродукты, сливочное масло, сыр, а также сливки и сметану. Все это способствует повышению вязкости крови и холестерина.