Расписание движения поездов на МЦД-3 изменится с 1 по 10 апреля

График движения поездов третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) изменится с 1 по 10 апреля в связи с проведением капитального ремонта путевой инфраструктуры. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

Согласно корректировкам, по будням после 23:00 интервалы между составами увеличатся до 30 минут. При этом в воскресенье, 5 апреля, ожидание электрички на Казанском направлении составит 20 минут, а на Ленинградском и на станции Митьково – 40 минут.

Вместе с тем некоторые электрички будут выведены из расписания. У другой части, в свою очередь, поменяется время отправления и набор остановок.

Еще одна корректировка ожидается в графике следования пригородных поездов Ярославского, Савеловского, Белорусского, Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД), включая МЦД-1, МЦД-2 и поездов "Аэроэкспресс".

Например, на станции Бужаниново с 22:00 31 марта по 07:25 1 апреля, в эти же часы 7–8 апреля, а также 1 и 8 апреля с 11:30 до 13:30 специалисты заменят два стрелочных перевода. На время работ движения по второму пути не будет, из-за чего изменится время отправления и прибытия, а также число остановок ряда поездов.