В Совбезе указали на участие 56 стран в действиях против России на Украине

Против России на Украине задействованы 56 западных стран, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) Александр Венедиктов в ходе брифинга для глав дипломатических миссий и представительств по первому международному форуму по безопасности.

"Наша встреча проходит на фоне усиливающейся геополитической нестабильности. Обострился весь спектр вызовов и угроз международной безопасности, подорвана международно-правовая система, нарушена стратегическая стабильность", – подчеркнул он.

Ранее секретарь СБ Сергей Шойгу в ходе выездного совещания в Уральском федеральном округе (УФО) заявил, что Россия должна с высочайшей организованностью противостоять действиям 56 стран, которые пытаются совершать теракты на ее объектах.

По его словам, за последнее время западными спецслужбами разработано огромное количество разного рода механизмов по совершению терактов. В связи с этим Шойгу предложил обсудить, как исполняются меры защиты и что необходимо предпринять дополнительно.