Криминальный авторитет Костя Большой приговорен к пожизненному сроку

Московский областной суд вынес приговор криминальному авторитету Константину Пискареву, известному как Костя Большой, и его сообщникам, сообщила пресс-служба инстанций общей юрисдикции Московской области.

По версии следствия, с 1998 по 2011 год Пискарев руководил организованной преступной группой (ОПГ), совершившей 21 убийство и 4 покушения. Мотивами были устранение конкурентов по бизнесу, предотвращение утечки информации, наказание должников, заказные убийства и укрепление авторитета внутри группы.

Пискарева, в частности, обвинили в бандитизме, убийствах, покушении на убийство, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Он приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима и штрафу в размере 1 миллион рублей.

Завершилось рассмотрение уголовного дела и в отношении его сообщников. Фигуранты получили до 24 лет лишения свободы со штрафами до 600 тысяч рублей.

