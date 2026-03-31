Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предали своего раненого товарища и бросили его на верную смерть, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что после передачи координат российское подразделение огневого воздействия нанесло точечный удар, в результате которого пострадал один из украинских военнослужащих.

"Сослуживцы предпочли не утруждать себя эвакуацией раненого и, проявив завидную оперативность, укрылись в ближайшем гражданском строении", – подчеркнул Кадыров.

Раненый попытался самостоятельно найти укрытие в ближайшем санитарном сооружении, но был ликвидирован с помощью FPV-дрона.

Ранее российские военные установили контроль над населенным пунктом Малая Корчаковка в Сумской области. Операция увенчалась успехом благодаря активным действиям бойцов подразделения группировки войск "Север".

