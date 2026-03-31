31 марта, 16:37Политика
Кадыров рассказал о предательстве раненого товарища боевиками ВСУ
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предали своего раненого товарища и бросили его на верную смерть, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
Он рассказал, что после передачи координат российское подразделение огневого воздействия нанесло точечный удар, в результате которого пострадал один из украинских военнослужащих.
"Сослуживцы предпочли не утруждать себя эвакуацией раненого и, проявив завидную оперативность, укрылись в ближайшем гражданском строении", – подчеркнул Кадыров.
Раненый попытался самостоятельно найти укрытие в ближайшем санитарном сооружении, но был ликвидирован с помощью FPV-дрона.
Ранее российские военные установили контроль над населенным пунктом Малая Корчаковка в Сумской области. Операция увенчалась успехом благодаря активным действиям бойцов подразделения группировки войск "Север".