31 марта, 15:16

Транспорт

Путин объявил о запуске беспилотных грузовиков по трассе М-12 "Восток"

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Движение беспилотных грузовиков запускается по трассе М-12 "Восток". Таким образом, единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, заявил Владимир Путин на торжественной церемонии открытия объектов транспортного комплекса, проходящей по видеосвязи.

По словам президента, географию применения такого транспорта в дальнейшем распространят на другие федеральные трассы.

"У нас сегодня (31 марта 2026 года. – Прим. ред.) сразу несколько крупных, значимых событий в транспортной отрасли. Уверен, что они позитивно скажутся на ее развитии, послужат укреплению всей национальной экономики", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Россия обладает колоссальным логистическим и транспортным потенциалом. Страна должна его использовать, учитывая перемены в мировой экономике.

Кроме того, российский лидер призвал применять современные цифровые платформенные решения на транспорте с целью снижения издержек и улучшения сервиса. По мнению Путина, подобные технологии являются "неоспоримым конкурентным преимуществом, позволяют наиболее продуктивно решать стоящие задачи".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что за 6 лет необходимо связать все виды транспорта в стране в единую опорную сеть. Более того, следует значительно нарастить мощности. Это потребует кардинальных изменений в подходах к организации логистики, а также внедрения передовых методов, цифровых решений и инноваций, подчеркнул политик.

