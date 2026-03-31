Число пострадавших при возгорании на "Нижнекамскнефтехиме" выросло до 55 человек

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Число пострадавших в результате пожара на территории предприятия "Нижнекамскнефтехим" в городе Нижнекамске в Татарстане увеличилось до 55 человек. Об этом РИА Новости заявил представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.

По его словам, 8 человек находятся в тяжелом состоянии. В пресс-службе МЧС РФ добавили, что на данный момент пожар локализован.

О пожаре на заводе в Нижнекамске стало известно 31 марта. Причиной стал сбой в работе оборудования. В результате один человек погиб. Для тушения огня привлекли более 60 пожарных и 19 единиц техники.

Медицинская служба Нижнекамска объявила повышенный уровень готовности. В результате возгорания в некоторых домах повреждено имущество. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.