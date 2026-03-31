Более половины россиян украшают дом картинами и постерами

53% опрошенных россиян предпочитают украшать дом картинами, репродукциями и постерами. Об этом свидетельствуют данные исследования Аналитического центра ВЦИОМ.

Треть респондентов заявили, что предпочитают статуэтки, кукол и маски, а каждый пятый выбирает вазы. При этом 20% опрошенных заявили, что вообще не занимаются украшением интерьера.

Более половины приобретающих предметы декора делают это для создания уюта, а половина – для эстетического наслаждения. По мнению экспертов, сейчас интерьер в доме, как правило, не демонстрирует статус и достаток владельца жилья, а дает возможность поделиться личной историей.

Исследование проводилось в сентябре 2025 года. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

