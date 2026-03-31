31 марта, 15:49

Общество

Более половины россиян украшают дом картинами и постерами

Фото: depositphotos/londondeposit

53% опрошенных россиян предпочитают украшать дом картинами, репродукциями и постерами. Об этом свидетельствуют данные исследования Аналитического центра ВЦИОМ.

Треть респондентов заявили, что предпочитают статуэтки, кукол и маски, а каждый пятый выбирает вазы. При этом 20% опрошенных заявили, что вообще не занимаются украшением интерьера.

Более половины приобретающих предметы декора делают это для создания уюта, а половина – для эстетического наслаждения. По мнению экспертов, сейчас интерьер в доме, как правило, не демонстрирует статус и достаток владельца жилья, а дает возможность поделиться личной историей.

Исследование проводилось в сентябре 2025 года. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее стало известно, что две трети россиян верят в высшие силы или святых, оберегающих от опасности. Также каждый второй не исключает существование домового, каждый третий – леших, а каждый пятый – русалок. Кроме того, почти половина населения признает экстрасенсорные способности.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

