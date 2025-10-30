Почти 40% россиян испытывают усталость каждый день

Фото: 123rf.com/peopleimages12

Около 40% россиян чувствуют упадок сил ежедневно. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, представленные на сайте организации.

Две трети россиян устают еженедельно, а четверо из десяти – практически ежедневно, показало исследование. И его организаторы отмечают, что с 2022 года общий уровень усталости граждан вырос, причем как физической, так и эмоциональной.

34% россиян связывают свою усталость со стрессом, а 25% – с физической работой. Внутренне чувствуют себя в среднем возрасте 43% опрошенных, 29% респондентов причисляют себя к молодежи.

Зумеры и миллениалы предпочитают снимать усталость с помощью сна, тишины или с гаджетами в руках. Поколение реформ и старшие миллениалы выбирают физическую активность и смену обстановки. А люди, родившиеся в хрущевскую оттепель и период застоя, предпочитают домашнюю рутину и огород.

Уточняется, что в телефонном опросе участвовало 1 600 россиян от 18 лет. Он проходил с 12 октября 2025 года.

Ранее врач Ксения Островская объяснила, почему нельзя отсыпаться в выходные дни. По ее мнению, подобные попытки нарушают биоритмы, ухудшают выработку мелатонина и усиливают усталость.

