Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 16:23

Общество

В кинотеатре Дагестана заблюрили откровенную сцену из фильма "Горничная"

Фото: кадр из фильма "Горничная"; режиссер – Пол Фиг; производство – Eurimages, Fado Filmes, Fundación Voces

В кинотеатре Дагестана заблюрили откровенную сцену из фильма "Горничная", сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал члена Совета по правам человека при президенте России Марины Ахмедовой.

Она обратила внимание, что черным экраном "прикрыли" кадры с голливудской актрисой Сидни Суини. По словам Ахмедовой, люди восприняли происходящее с юмором, и задалась вопросом, кто принимал такие решения.

При этом она также указала, что зрители, покупая билет на сеанс, знали заранее, на какой фильм идут.

"Есть в этом своя доля ханжеского лицемерия", – заключила она.

Ранее народный артист РФ, депутат Госдумы и режиссер Николай Бурляев высказался в поддержку инициативы об удалении из фильмов интимных сцен. Он призвал Минкультуры и другие ответственные ведомства серьезнее относиться к духовной составляющей в искусстве, ссылаясь на необходимость следования заповедям.

Читайте также


обществорегионыкино

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика