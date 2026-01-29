Фото: кадр из фильма "Горничная"; режиссер – Пол Фиг; производство – Eurimages, Fado Filmes, Fundación Voces

В кинотеатре Дагестана заблюрили откровенную сцену из фильма "Горничная", сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал члена Совета по правам человека при президенте России Марины Ахмедовой.

Она обратила внимание, что черным экраном "прикрыли" кадры с голливудской актрисой Сидни Суини. По словам Ахмедовой, люди восприняли происходящее с юмором, и задалась вопросом, кто принимал такие решения.

При этом она также указала, что зрители, покупая билет на сеанс, знали заранее, на какой фильм идут.

"Есть в этом своя доля ханжеского лицемерия", – заключила она.

Ранее народный артист РФ, депутат Госдумы и режиссер Николай Бурляев высказался в поддержку инициативы об удалении из фильмов интимных сцен. Он призвал Минкультуры и другие ответственные ведомства серьезнее относиться к духовной составляющей в искусстве, ссылаясь на необходимость следования заповедям.

