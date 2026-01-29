Движение перекрыто на центральных улицах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение временно перекрыто на центральных улицах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, автомобилисты не смогут проехать по Боровицкой площади в сторону центра. Кроме того, ограничено движение на съездах с Садового кольца на Ленинский проспект, а также на съездах с Третьего транспортного кольца (ТТК) на Ленинский проспект по направлению в область.

В связи с этим департамент транспорта Москвы посоветовал водителям заранее планировать маршруты.

Ранее Дептранс предупредил, что загруженность на дорогах в Москве к вечеру четверга, 29 января, достигнет 9 баллов. Кроме того, в центре города в течение дня возможны локальные ограничения.

Автомобилистам рекомендовали пересесть на метро, МЦК и МЦД. В случае если от поездок на личном автомобилем нельзя отказаться, тогда водителям посоветовали это делать после 20:30.

