Прокуратура Москвы направила в суд дело кинокритика Долина

Фото: ТАСС/Владимир Гердо (Антон Долин признан в РФ иноагентом)

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении кинокритика Антона Долина (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает телеграм-канал столичного ведомства.

В течение года он был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Тем не менее Долин продолжил распространять в соцсети материалы без соответствующей пометки.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

О начале расследования в отношении Долина стало известно в сентябре 2025 года. Савеловский суд Москвы заочно арестовал кинокритика.

Сам Долин, по данным Следственного комитета России, находится за пределами страны. Его заключат под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.